مارتينو: للاعب حرية الحركة في برشلونة.. ولم أمنح ميسي تعليمات جديدة

برشلونة، (إفي): أكد مدرب برشلونة، جيراردو مارتينو الثلاثاء تعليقا على الدور الجديد لنجم الفريق، ليونيل ميسي في المباريات الأخيرة والتي كان يقوم فيها بدور صانع الألعاب أكثر من الهداف، أن سواء المهاجم الأرجنتيني أو أي لاعب آخر بالفريق "لديهم كامل الحرية في الحركة بالملعب".

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليفانتي بإياب ربع نهائي كأس الملك "لا يوجد أي جديد أو تعليمات حول موقع ميسي داخل الملعب خلال المباريات الأخيرة".

وأكد المدرب "سواء إنييستا أو فابريجاس أو أي لاعب آخر لديهم الحرية في الحركة، طالما التزموا بالعودة اللاحقة لمراكزهم من جديد. اللاعبون عليهم أن يأخذوا القرارات داخل الملعب".

وأردف مارتينو أنه منذ وصوله للفريق الصيف الماضي لاحظ أن ميسي يغير من طريقة لعبه ومركزه داخل الملعب في أكثر من مباراة "إذا ما تراجع للخلف فيكون للإعداد للهجمة، نحتاج للاعبين الذين يخلقون الفرص. كل البدائل التي يمنحها لنا ميسي والفريق مرحب بها دائما".

وشدد أنه لا يعتقد بأن ميسي لن يعود ليصبح هداف الفريق باتباعه دور صانع الألعاب "ربما يسجل غدا ثلاثة أهداف، ميسي يحدث تغييرات في وقت قصير. إنه قادر على صناعة أربعة أهداف في مباراة واحدة وتسجيل هاتريك في لقاء آخر، في أحيان يسجل عبر مراوغة المنافسين ومرات أخرى من كرات ثابتة، هذا لا يقلقني".

يذكر أن برشلونة كان قد فاز ذهابا بأربعة أهداف لواحد على ليفانتي، ليضع قدما في الدور نصف النهائي.