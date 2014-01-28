فورميولا 1 - هاميلتون يخرج سليما من حادث بسيارته مرسيدس

خيريث (إسبانيا): (إفي): خرج السائق البريطاني لويس هاميلتون سليما من حادث تصادم بالسيارة الجديدة لفريقه مرسيدس، خلال اليوم الأول من التجارب التي تسبق انطلاق الموسم الجديد لبطولة العالم لسيارات الفئة الأولى (فورمولا1)، والتي تستمر حتى الجمعة على حلبة خيريث جنوب إسبانيا.

وأفاد فريق مرسيدس أن سائقه البريطاني بحالة جيدة عقب الحادث، مشيرا "قد تكون هناك مشكلة في الجناح الأمامي، نبحث حاليا عن الأسباب".

وخرج هاميلتون عن المضمار في اللفة 18 لتصطدم سيارته بالجدار المحيط بالحلبة وتتعرض لأضرار، ما اضطر لتوقف التجارب وسحب السيارة عبر رافعة.

وتواصلت التجارب بعد ذلك على حلبة خيريث التي تشهد مشاركة ضئيلة من جانب السائقين، حيث شارك خمسة سائقين فقط هذا اليوم.

ولم يشارك بطل العالم خلال آخر أربعة أعوام، الألماني سباستيان فيتل (رد بول) في التجارب حتى الآن.

وكان هاميلتون، بطل العالم في 2008، الأفضل في جولة اليوم محققا أفضل لفة في دقيقة و27 ثانية و820 جزء من الثانية.