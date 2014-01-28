أبو زيد يدعم الإسماعيلى ب8 ملايين جنيه

قرر طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة دعم الإسماعيلي بمبلغ 8 ملايين جنيه للمساهمة فى تشييد النادي الإجتماعى.

وبذلك يصبح إجمالي ما وفرته الوزارة للنادي 24 مليون جنيه بعد أن سبق وتم اعتماد 16 مليون جنيه.

كما قرر الوزير صرف 300 ألف جنيه لتوفير المستحقات المتأخرة لهيئة التأمينات الاجتماعية.

وقرر الوزير تشييد ملعب ترتان داخل الإسماعيلي.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الرياضه لمدينة الإسماعيلية حيث وضع مع محافظ الإسماعيليه اللواء احمد القصاص محافظ الإسماعيليه حجر الأساس لتطوير الصالة المغطاه بالشيخ زايد.