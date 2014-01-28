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دومينيك يشارك في أول مران له مع الزمالك

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دومينيك يشارك في أول مران له مع الزمالك دومينيك يشارك في أول مران له مع الزمالك

(/أ ش أ/) - شارك المهاجم الموريتاني دومينيك دا سيلفا لاعب الزمالك، في تدريبات المستبعدين من مباراة المنيا المقبلة المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار الزمالك عبر موقعه الالكتروني أن هشام يكن المدرب العام للفريق وطارق السيد المدرب المساعد قادا مران اليوم.

وشهد المران مشاركة محمود جنش وحازم إمام وحمادة طلبة وعرفة السيد ومصطفى فتحي ومحمد إبراهيم المنضم مؤخرا للفريق قادما من إنبي، وعلي فريد ومحمود حمدي حارس مرمى فريق الشباب وعمر إسماعيل يوسف ومحمد خليفة وكرم خالد ومجموعة من لاعبي فريق الشباب الذين تم تصعيدهم خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الزمالك نجح في التعاقد مع دومينيك في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع الأهلي.

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