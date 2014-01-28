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"اليوم السابع": انفراد.. أسرار جديدة عن اقتحام الإخوان للسجون

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"اليوم السابع": انفراد.. أسرار جديدة عن اقتحام الإخوان للسجون "اليوم السابع": انفراد.. أسرار جديدة عن اقتحام الإخوان للسجون

ينفرد "اليوم السابع" فى عدد غداً الأربعاء، بأسرار وتفاصيل اقتحام السجون، فى أعقاب جمعة الغضب، منذ 3 سنوات، واتصالات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بعناصر حركة حماس، وتسلل 800 مسلح فلسطينى إلى ، عبر أنفاق رفح.

وتحت عنوان "زلزال ترشح السيسى يهز المرشحين المحتملين للرئاسة"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" ردود الأفعال المختلفة على تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمشير عبدالفتاح السيسى، بالترشح للرئاسة.

وتقرأ فى "اليوم السابع" أيضاً..

◄ انفراد.. أسرار جديدة عن اقتحام الإخوان للسجون أسلحة ومعدات إسرائيلية فى الهجوم وقتل الضباط.. ورصد اتصالات قيادات "الجماعة" بـ"حماس" يوم 27 يناير.. و800 عنصر تسللوا من الأنفاق

◄ زلزال ترشح "السيسى" يهز حملات المرشحين المحتملين للرئاسة

◄ هذيان مرسى فى القفص الزجاجى.. المعزول للمحكمة: أنا "الشرعى" وإن كنتم تريدون مقابلتى خذوا إذناً منى.. ويعترف بشرعية المحاكمات ويوكل العوا للدفاع

◄ اغتيال مساعد وزير الداخلية.. واستشهاد مجند فى هجوم إرهابى على كنيسة بـ6 أكتوبر.. مجهولان بدراجة نارية أطلقا الرصاص على اللواء السعيد أمام منزله.. وجنازة عسكرية للشهيد

◄ الشاباك: عمليات الإرهابيين ضد الجيش المصرى تحفظ أمن إسرائيل تفجير خط الغاز بسيناء للمرة 19.. ومقتل إرهابى واعتقال 10 آخرين فى عملية أمنية

◄ اجتماع قيادات "الإرهابية" مع المخابرات التركية والقطرية لتفجير الأوضاع فى مصر.. مصادر: قبرص التركية استضافت الاجتماع برعاية »أردوغان «لدعم التنظيم بالسلاح وخطط لاغتيال الشخصيات العامة

◄ الخارجية تكشف تفاصيل عودة المخطوفين من ليبيا

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