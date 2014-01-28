"اليوم السابع": انفراد.. أسرار جديدة عن اقتحام الإخوان للسجون

ينفرد "اليوم السابع" فى عدد غداً الأربعاء، بأسرار وتفاصيل اقتحام السجون، فى أعقاب جمعة الغضب، منذ 3 سنوات، واتصالات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بعناصر حركة حماس، وتسلل 800 مسلح فلسطينى إلى مصر، عبر أنفاق رفح.

وتحت عنوان "زلزال ترشح السيسى يهز المرشحين المحتملين للرئاسة"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" ردود الأفعال المختلفة على تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمشير عبدالفتاح السيسى، بالترشح للرئاسة.

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