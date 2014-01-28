"المقاولون العرب" تنفذ محطة تحلية مياه بالعراق بتكلفة 270 مليون دولار

وقع المهندس شريف حبيب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عقد مشروع أكبر محطة لتحلية مياه البحر بمدينة البصرة بالعراق بقدرة إنتاجية 199 ألف م3 فى اليوم، وذلك بحضور المهندس عادل مهودر، وزير الأشغال والبلديات العراقى وسفراء مصر وفرنسا واليابان بالعراق.

وأكد حبيب، فى تصريحات صحفية، أن المشروع يعد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لتحلية المياه بدولة العراق، ويقوم بتنفيذه تحالف شركات المقاولون العرب وهيتاشى اليابانية وot v الفرنسية بتكلفة 270 مليون دولار وذلك بتمويل من الحكومة العراقية.

وأوضح حبيب أن المشروع يقام على شط العرب بمدبنة البصرة بالعراق ومدة تنفيذه 30 شهرا، لافتا إلى أن الشركة فازت بالمشروع من خلال العطاءات التى تم طرحها من خلال الحكومة العراقية.

>