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إرتفاع أعداد الإخوان المتحفظ علي أموالهم إلي 748 و1050جمعية

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إرتفاع أعداد الإخوان المتحفظ علي أموالهم إلي 748 و1050جمعية إرتفاع أعداد الإخوان المتحفظ علي أموالهم إلي 748 و1050جمعية

وافقت لجنة حصر الاموال برئاسة المستشار عزت خميس علي ادراج 46 اسم قيادة إخوانية  جديدة علي قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم نفاذا للحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة.

ونظرت اللجنة عدد من التظلمات الخاصة بالجمعيات والمدارس  حيث قررت اللجنة رفع اسم جمعية الدعوة الي الله بمغاغا المنيا، فضلا عن رفع التحفظ عن المدعو محمد شعبان اسماعيل جمعة لزوال اسباب التحفظ علي اموال الجمعية والمذكور.

والجدير بالذكر ان اللجنة سبق وأن اصدرت قرار بمنع 702 من قيادات جماعة الاخوان ليبلغ  اجمالي المتحفظ عليهم 748 قيادة إخوانية فضلاً عن التحفظ علي مقرات الجماعة في القاهرة والمحافظات منها مقر المقطم وكذا مقرات حزب الحرية والعدالة، فضلاً عن التحفظ علي 1050 جمعية سيطرت عليها جماعة الاخوان و 87 مدرسة إخوانية أشهرها مجموعة المدارس التي تملكها كاميليا العربي.

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