القبض علي اثنين من المتورطين في إطلاق النار علي كنيسة بأكتوبر

قال مصدرأمنى بوزارة الداخلية، انه فى حوالى الساعة الثالثة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجارى تعرضت قوة الشرطة المكلفة بتأمين كنيسة السيدة العذراء مريم بالحى العاشر دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة لإطلاق أعيرة نارية من قبل مستقلى إحدى السيارات فبادلتهم القوة إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من ضبط السيارة مرتكبة الواقعة، والمدعو محمد عبد الحميد إبراهيم “مصاب بطلقات نارية بالظهر”، والمدعو أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن”، مصاب بطلق نارى بكف اليد اليمنى” وبحوزتهما سلاح آلى وبندقية خرطوش و 5 طلقات وإستشهد على إثر ذلك الشرطى محمد طه سيد أبو حامد من قوة قسم شرطة ثان أكتوبر، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.