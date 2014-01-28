أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يُبلغ الشرطة عن قنبلة وهمية بسبب ' عمال التليفونات '

Google+ Print
اتحاد الكرة يُبلغ الشرطة عن قنبلة وهمية بسبب ' عمال التليفونات ' اتحاد الكرة يُبلغ الشرطة عن قنبلة وهمية بسبب ' عمال التليفونات '

تعرض اتحاد الكرة لموقف طريف بعدما أُبلغ حسن فريد نائب الرئيس عن وجود قنبلة داخل مقر الجبلاية.

فأثناء دخول حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة لمقر الجبلاية، اشتبه في شخصين يقومان بأعمال صيانة على سور المقر.

وخشى فريد أن يكون الشخصين يحاولان زرع قنبلة داخل مقر الاتحاد، فاتصل بقوات الأمن وأبلغهم بشكوكه.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مقر الاتحاد، حيث تم الكشف على هويات الشخصين، فأتضح أنهما بالفعل يعملان على إصلاح كبائن التليفونات في المنطقة.

ولم تمر الحادثة مرور الكرام، حيث قرر اتحاد الكرة تشكيل عمل منظومة أمنية داخلية لتأمين المقر تحت إشراف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع