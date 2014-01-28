اتحاد الكرة يُبلغ الشرطة عن قنبلة وهمية بسبب ' عمال التليفونات '

تعرض اتحاد الكرة لموقف طريف بعدما أُبلغ حسن فريد نائب الرئيس عن وجود قنبلة داخل مقر الجبلاية.

فأثناء دخول حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة لمقر الجبلاية، اشتبه في شخصين يقومان بأعمال صيانة على سور المقر.

وخشى فريد أن يكون الشخصين يحاولان زرع قنبلة داخل مقر الاتحاد، فاتصل بقوات الأمن وأبلغهم بشكوكه.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مقر الاتحاد، حيث تم الكشف على هويات الشخصين، فأتضح أنهما بالفعل يعملان على إصلاح كبائن التليفونات في المنطقة.

ولم تمر الحادثة مرور الكرام، حيث قرر اتحاد الكرة تشكيل عمل منظومة أمنية داخلية لتأمين المقر تحت إشراف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي.