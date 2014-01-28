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سفراء مصر يسلمون القادة الأفارقة رسائل من الرئيس حول "خارطة الطريق"

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سفراء مصر يسلمون القادة الأفارقة رسائل من الرئيس حول "خارطة الطريق" سفراء مصر يسلمون القادة الأفارقة رسائل من الرئيس حول "خارطة الطريق"

فى إطار التواصل المستمر بين وأشقائها الأفارقة، يقوم سفراء مصر بتسليم الخطابات التى وجهها رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور إلى أشقائه رؤساء دول والحكومات الأفريقية، لاحاطتهم بالتقدم المُحرز فى تنفيذ خارطة الطريق وبخاصة عقب الاستفتاء على الدستور المُعدل، والتى وصفها الرئيس بلحظة فارقة فى تاريخ مصر المعاصر وخارطة مستقبلها.

وأوضح أن احتشاد الملايين من المصريين للتصويت، والنتائج النهائية التى أبرزت الموافقة الكاسحة على الدستور، لهى دليل قاطع على عزم الشعب المصرى للوصول إلى دستور يحقق إرادته لإقامة نظام ديمقراطى يحمى الحقوق والحريات لكل المصريين، ويستجيب لتطلعاتهم نحو الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الخطاب أشار إلى أن الاستفتاء قد تم بأقصى درجات النزاهة والشفافية تحت إشراف قضائى كامل وبمتابعة العشرات من المنظمات المحلية والدولية، وأكد عزم مصر المضى قدماً فى تنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً أن الشعب المصرى على ثقة فى أن نضاله هذا هو انتصار لقيم الإنسانية والحرية والسلام، كما هو انتصار لأفريقيا والعالم من ورائها، والذى عانت دوله طويلاً من ويلات الإرهاب. ولذا، فإن مصر قد حرصت دوماً على التواصل بشكل مستمر مع أشقائها وإحاطتهم بالتطورات.

وذكر المتحدث أن مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير مجدى صبرى كان قد التقى بسفراء الدول الأفريقية المعتمدين فى القاهرة لإحاطتهم بتطورات تنفيذ خارطة الطريق.

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مصر 365

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