النقابة العامة للفلاحين تهنئ "السيسى" برتبة "المشير"

أرسلت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة أسامة الجحش النقيب العام اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، بمناسبة ترقيته إلى رتبة المشير، وذلك لأنه يستحقها عن جدارة بعد المجهود الكبير الذى بذله من أجل إنقاذ الوطن.

ونصت البرقية على الآتى: "يسعد النقيب العام للفلاحين أسامة الجحش باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة النقابة وجموع الفلاحين فى شتى بقاع جمهورية مصر العربية، أن نزف إلى سيادتكم التهنئة بالترقية إلى رتبة (المشير) والتى شرفتها ترقيتكم إليها لما قدمتموه من جهد وتفان فى سبيل إرساء قواعد الوطن الغالى الذى هزته فئة ضالة، وأعدتم إلى هذا الوطن الرائد الأمن والأمان.. ندعو الله أن يوفقكم دائما وما زال طلبنا من سيادتكم الترشيح لرئاسة هذا البلد العظيم قائمة ومتزايدة، ليعود إلى درة الشرق ريادتها التى لا ينازعها أحد فيها".