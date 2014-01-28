وزير الرى يقرر ترقية ونقل 14 من قيادات الوزارة

أصدر الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، عددا من القرارات تشمل تنقلات وتكليفات لـ14 من القيادات.

شملت الحركة المهندس أحمد إبراهيم أحمد حماد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بديوان عام الوزارة، للقيام بعمل رئيس قطاع المشروعات بمصلحة الرى، والمهندس أحمد إبراهيم عبد النبى البيومى رئيس قطاع المياه الجوفية بمصلحة الرى للقيام بعمل رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه البحرى بديوان عام الوزارة.

كما قرر عبد المطلب تكليف المهندس علاء محمد تاج الدين بيومى المنتدب للعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الإسكندرية للقيام عمل رئيس قطاع تطوير الرى بمصلحة الرى، وتكليف المهندس فتحى منصور شعبان رئيس قطاع تطوير وحماية النيل للقيام بعمل نائب رئيس الهيئة المصرية للمساحة بالوجه البحرى، والمهندس أحمد غالى المنتدب للعمل نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ للتنفيذ والصيانة للقيام بعمل رئيس قطاع تطوير وحماية النيل بمصلحة الرى، والمهندس مجدى الخياط رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف مصر العليا بالهيئة العامة لمشروعات الصرف للقيام بعمل رئيس قطاع المياه الجوفية بمصلحة الرى، والمهندس أحمد محمد كرات المهندس المقيم لمشروع قناطر أسيوط للقيام بعمل رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمصلحة الرى، والمهندس محمد فوزى حبيشى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى للقيام بعمل مساعد الوزير لشئون الهيئات والمصالح.

وقرر وزير الرى تكليف المهندس أحمد عبد الصبور نائب رئيس الإدارة المركزية للمهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط، وتكليف المهندس عبد المنعم جادور رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والموارد المائية بمحافظة القليوبية وتكليف الدكتور خالد وصيف مدير عام الإدارة العامة للتوعة والإرشاد المائى للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد بذات الجهة وتكليف المهندس بهجت فلنس مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف سوهاج للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف مصر العليا بذات الجهة، وتكليف المهندس مجدى الشربينى مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بديوان الوزارة للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف مصر العليا بذات الجهة، وتكليف المهندس مجدى الشربينى مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا بالهيئة العامة لمشروعات الصرف، والمهندس أيمن عبد السلام مدير عام بالإدارة المركزية لمشروعات الخزانات الكبرى للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى بذات الجهة.

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