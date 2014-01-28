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هيئة قضايا الدولة تعلن عن وظائف لحملة المؤهلات العليا

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هيئة قضايا الدولة تعلن عن وظائف لحملة المؤهلات العليا هيئة قضايا الدولة تعلن عن وظائف لحملة المؤهلات العليا

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن حاجتها لتعيين موظفين لشغل عدد من الوظائف، لتغطية احتياجاتها فى عدد من المجالات.

وشملت الوظائف كل من "باحث تمويل محاسبة بكالوريوس تجارة، وباحث تنمية إدارية بكالوريوس حاسبات ونظم معلومات، وباحث قانون ليسانس حقوق، وباحث هندسة بكالوريوس هندسة تخصص مدنى، وعمارة، وميكانيكا، وكهرباء".

واشترطت الهيئة إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى وعدم زيادة السن عن 30 سنة فى تاريخ التقديم، واجتياز المقابلة الشخصية وتأدية الخدمة العسكرية، موضحة أن الأولوية للأعلى تقديرا ثم الأكبر سنا.

كما تضمنت الوظائف "سائقين حاصلين على رخصة مهنية، وعمال خدمات معاونة حاصلين على شهادة محو الأمية، وفنيين"تكييف مركزى ميكانيكا-تكييف مركزى كهرباء-أنظمة تيار خفيف-سقف معلق-كهرباء ألومنيوم-صيانة تليفونات-نجار-سباك"، بمؤهل مناسب وخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

وأعلنت الأمانة العامة للهيئة أن الأوراق المطلوبة يتم تسليمها بمجمع التحرير بالدور العاشر من المتقدم شخصيا بعد الإجابة على بطاقة الامتحان التحريرى خلال الفترة من 1-2-2014 حتى 15-2-2014.

وسوف يرسل للمتقدمين ممن استوفوا الشروط المذكورة واجتازوا الامتحان التحريرى إخطارا بموعد المقابلة الشخصية والاختبار الشفوى، وبالنسبة للسائقين سيتم إخطارهم بموعد الاختبار العملى والمقابلة الشخصية.
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