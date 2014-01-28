هل سينافس زكي شريف ملحم ومعين؟

بعد بروز موهبته خلال برنامج "ستار أكاديمي"، وانضمامه لحظة خروجه من البرنامج إلى شركة "المولى برودكشن"، أطلق زكي شريف أغنيته الأولى، تحت عنوان "كيف قدرتي"، من كلمات الشاعر علي المولى والملحن صلاح الكردي.

أغنية زكي تميل إلى اللون الرومانسيّ، على عكس ما تعوّد الجمهور سماعه منه طيلة فترة مشاركته في "ستار أكاديمي"، وقد أدّى الأغنية بإحساسٍ عالٍ، وأبرز فيها قدرات صوتية وطبقات عالية جداً.

ويبدو أنّ اختيار زكي لهذه الأغنية جعله موضع مقارنات شتى في مقابل النجمين ملحم زين ومعين شريف، حيث اعتبر الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي أنّ زكي منافس حقيقي للفنانين ملحم ومعين، لا بل سيكون بنفس المستوى الذي يتمتّعان به.

الأغنية لقيت صدى جميلاً لدى الناس، وحققت انتشاراً عبر الأثير، ما يُحسب لصالح زكي ولمدير أعماله سمير المولى في إصدار أغنية بهذه السرعة، لاسيما في ظلّ الركود الفني الذي تشهده الساحة.

فهل سينجح زكي في منافسة ملحم ومعين؟ وهل سيعزز زكي موقعه بين المواهب الموجودة على الساحة بكثرة؟

جدير بالذكر أنّ المتوقع قيام زكي بتصوير أغنيته على طريقة الفيديو كليب قريباً مع المخرجة سيلفانا المولى.

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