صورة لابن شاكيرا تحصد 2 مليون تعليق

حققت الصورة التي نشرتها نجمة البوب الكولومبية شاكيرا لابنها ميلان من وزوجها جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على صفحتها الرسمية بالفيس بوك رقماً قياسيًّا في دقائق معدودة وبصورة لم يسبق لها مثيل، إذ انهالت التعليقات التي وصلت إلى 2 مليون.

وظهر "ميلان" في اللقطة وشعره مبعثر إلى أعلى، وكتبت على لسان ميلان تعليقاً على الصورة: أمي تلهو بشعري.

شاكيرا تعودت أن تلهو مع ابنها وتقوم بتصويره في لقطات كوميدية كان آخرها صورة لها مع بيكيه وهما يلاعبان ابنهما مع أحد الحيوانات.

فيما نشر بيكيه صورة تظهر فيها شاكيرا تقلد ابنهما وهو غاضب في لقطة عفوية مضحكة أثارت إعجاب متابعيهما، الذين اعتبروا ميلان النجم الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي.