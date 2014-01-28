بالصور: شبه كبير يجمع بين نجوم بوليوود وهوليوود

بعد أن كنا قد عرضنا لكم نجمات بوليوود صاحبات الملامح العربية، وبعد أن لاحظنا التشابه في الأعمال بين النجوم العرب ونجوم هوليوود، نستعرض اليوم في موضوعنا الشبه الكبير الذي يجمع نجوم بوليوود وهوليوود في آنٍ معاً، سواء على مستوى الملامح الطبيعية أو الملامح المستحدثة بفعل عمليات التجميل.

وقد يكون التشابه بطبيعة الحال يجمع نجوم العالم، سواء في مجال موضة معينة في الإطلالات والمكياج وصبغات الشعر المتقاربة، أو من حيث الخطّ الفني الذي يتبعونه وكيفية تنفيذه بالصورة التي تصل إلى الجمهور وتذكّره بذلك الفنان أو تلك النجمة العالمية.

فالنجم الهندي Hrithik Roshan صاحب العينين الخضراوين اللتين سحرتا ملايين المعجبات به، يتشابه والنجم الهوليوودي Bradley Cooper من حيث لون العينين والستايل بشكلٍ عام؛ وهذا ليس عن قصد بل محض صدفة.

أما نجمة بوليوود Katrina Kaif فلديها نفس ابتسامة النجمة Camilla Belle، وشكل عينيها يتقارب جداً وعيني Camilla، فيما ملامح وجهها طبيعية وليس بها أي عمليات تجميل.

كذلك يتشابه نجما بوليوودAamir Khan وهوليوود Tom Hanks من حيث الستايل والقامة، في الوقت الذي يتّبعان تقريباً نفس الموضة، هذا بالإضافة الى شكل الوجه الذي يجمع الاثنين معاً.

وهناك بعض النجمات اللواتي يتشابهن بالشكل بعد عمليات التجميل، كالنجمة الهندية Bipasha Basu والنجمة العالمية Sofia Loren إذ نلاحظ أن Bipasha تتبع نفس مكياج Loren ولديها نفس الأنف والفم بعد التجميل.

وتتشابه النجمة Preity Zinta صاحبة الغمازة الجميلة والممثلة Door Baremore بشكل الوجه الدائريّ والابتسامة المشرقة. كذلك نلاحظ الشبه بين النجمتين Piryanka Chopra و Eva Mendes من حيث اتّباع موضة الشعر والتسريحة نفسها في بعض إطلالاتهّن، في الوقت الذي تمتلك كلٌ منهن ابتسامة ساحرة وشفافٌ عريضةٌ.

هذا ونرى النجم الهندي Shaheed Kapoor يتشابه والنجم Zach Braff من حيث شكل الوجه والشفاف والأنف، بالرغم من أنّ كلاً منهما يختلف عن الآخر من حيث لون البشرة.