وزير الصناعة والتجارة: انشاء مجمع كبير لصناعات البتروكيماويات بالاسكندرية

أعلن السيد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه تقرر تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والصندوق الإجتماعى للتنمية وشعبة البلاستيك بالغرفة التجارية بالاسكندرية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالإضافة إلى محافظة الأسكندرية لوضع التصور النهائى لإنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للبتروكيماويات المقرر إنشاؤه بمنطقة مرغم بالأسكندرية .

وقال الوزير أن اللجنة ستعقد إجتماعات مكثفة على مدى الأسبوعين المقبلين لتقديم مقترح متكامل وتفصيلى حول أسلوب إدارة المجمع وأهم الشروط والمعايير التى سيتم على أساسها طرح الوحدات على المستثمرين والمساحات التى ستحتاجها كل منشأة على حدة مع تحديد المدخلات والمنتجات التى يمكن أن تنتج داخل هذا المجمع الصناعى والذى تقرر أن يتم تخصيصه لتصنيع المنتجات البلاستيكية .

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده الوزير أمس مع اللواء طارق مهدى محافظ الأسكندرية والدكتورة غادة والى أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية وحضره السيد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة الأسكندرية والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية للبتروكيماويات بالإضافة إلى الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية ،حيث إستعرض الإجتماع أهمية الإستفادة من المجمع الصناعى القائم فى منطقة مرغم بالأسكندرية والذى كان من المخطط أن يتم نقل المسابك إليه إلا أنه بدراسة طبيعة المنطقة من حيث توسطها بعدد كبير من كبريات الشركات المنتجة للبتروكيماويات فى الأسكندرية فقد تم الإتفاق بين كافة الأطراف على الإستفادة من هذه المنطقة فى إقامة مجمع صناعى كبير للمنتجات البلاستيكية والتى تعتمد وبصفة أساسية على منتجات البتروكيماويات .

وأضاف الوزير أن هذا المجمع يستهدف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لصناعات البلاستيك بمختلف أنواعها وتصنيفاتها التكنولوجية والذى سترتكز على الإستفادة من الخامات المحلية وتعظيم القيمة المضافة لها لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لها طلب تصديرى بالاسواق الخارجية والسوق المحلى الأمر الذى يحقق عائد إقتصادياً عالياً ويساهم فى مساعدة الشباب لفتح مشروعاتهم الجديدة و توفير المزيد من فرص العمل .

وأشار إلى ان هذا المجمع سيتم إدارته بطريقة إحترافية ليكون نموذجاً رائداً لأى مجمعات صناعية سيتم إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى ان هذا المجمع سيضم معرضاً لجميع منتجات المصانع واالورش التى سيتم إنشاؤها داخل هذا المنتج ومساعدتهم فى ترويج وتسويق منتجاتهم داخل السوق المحلى بالإضافة إلى توفير المساحات المناسبة لكل مشروع ومساحات تخزينية لهذه المصانع .

وأوضح عبد النور أنه سيتم الإستفادة من البرامج التمويلية التى يتيحها الصندوق الإجتماعى للتنمية لتوفير خطوط تمويلية ميسرة لهذه المصانع بالإضافة إلى توفير المساعدة الفنية والتدريبية من خلال هيئة المواصفات والجودة ومركز تكنولوجيا البلاستيك لتقديم الدعم الفنى وإجراء الإختبارات الفنية اللازمة على منتجات هذه المصانع للإرتقاء بجودتها وزيادة قدرتها التنافسية وتقليل التكلفة بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات اللوجيستية لدعم ومساندة هذه المصانع .

ومن جانبه اكد اللواء طارق مهدى محافظ الأسكندرية أن هذه المنطقة مزودة بكافة المرافق اللازمة لتشغيل مجمع البلاستيك سواء الكهرباء أو شبكات المياه والصرف الصحى ،لافتاً إلى أن هذا المجمع يمثل فرصة كبيرة لجذب المصانع العشوائية للعمل فى هذه المنطقة إلى جانب إتاحة الفرصة أمام مستثمرين جدد للإستثمار فى هذه المنطقة وهو الأمر الذى سيسهم فى توفير المزيد من فرص العمل أمام شباب محافظة الأسكندرية بالإضافة إلى إقامة صناعة على اسس تكنولوجية جديدة ومتطورة بإستخدام احدث الآلآت بالإضافة إلى تشجيع توسعات النشاط القائم.

> كما أشارت الدكتورة غادة والى أمين عام الصندوق الإجتماعى للتنمية إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الصندوق ووزارة الصناعة ومحافظة الأسكندرية لتنفيذ وإنشاء هذا المشروع فى أقرب وقت ممكن حيث تمثل هذه المنطقة فرصة كبيرة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم شريحة كبيرة من صغار المستثمرين وهى الشريحة التى يركز عليها الصندوق كما أنها ستوفر فرص فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة .

وأضاف أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة الأسكندرية أن شعبة البلاستيك بالغرفة لديها تصور متكامل لإعادة توطين مصانع البلاستيك العشوائية فى هذا المجمع الجديد ،مؤكداً أن هذا المشروع سيسهم فى الإرتقاء بجودة المنتجات المصنعة وهو الأمر الذى سيزيد فرص تصدير هذه المنتجات.