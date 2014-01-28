قيادات تعليم السويس تتفقد المدارس المتأثرة بتفجير معسكر الأمن

قامت لجنة من مديرية التربية والتعليم بالسويس صباح اليوم مُشكلة من مصطفي فتح الله مدير إدارة الامن وأيمن فهمي المستشار الإعلامي للمديرية ومجدي عبد السلام مدير عام إدارة شمال بتفقد مدرسة أحمد عبده الإعدادية بنات ومدرسة 24 أكتوبر الابتدائية الذى تعرضوا لتدمير واجهتها فى واقعة تفجير معسكر قوات الأمن السبت الماضي .

وأعدت اللجنة تقرير رفعته لعبد الحافظ وحيد مدير مديرية التغليم يفيد أن المدرستين قد تعرضا لتحطم كامل فى الواجهات الزجاجية من شدة الانفجار لقرب المدارس من معسكر الأمن ، من جانبه قرر مدير التعليم بعمل لجنة لصيانة واصلاح المدرستين قبل الفصل الدراسي الثاني .