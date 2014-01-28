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الحزن يخيم على مدينة طما بسوهاج مسقط رأس اللواء الشهيد محمد السعيد

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الحزن يخيم على مدينة طما بسوهاج مسقط رأس اللواء الشهيد محمد السعيد الحزن يخيم على مدينة طما بسوهاج مسقط رأس اللواء الشهيد محمد السعيد

اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية

سيطرت حالة من الحزن علي أهالي مدينة طما بمحافظة سوهاج وذلك  استشهاد ابن “طما ” اللواء محمد السعيد سعد الدين أحمد عبد الجواد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية صباح اليوم أثناء خروجه من منزله بشارع الهرم حيث اغتالته يد الإرهاب الخسيسة .

والشهيد ينتمي إلي عائلة عبد الجواد بمدينة طما ووالده كان يعمل مدير الحسابات بمصنع البصل بسوهاج وهو أخ لشقيق يدعي أحمد يعمل محاسب بالمملكة العربية وشقيقتين وأب لولد وبنتين .ويؤكد أهالي مدينة طما أن الشهيد كان مشهود له بحسن الخلق والسيرة الطيبة وكان يتمتع بعلاقات جيدة مع جميع أهالي وعائلات مدينة طما حيث استعد الكثير من أبناء وعائلات مدينة طما للسفر للمشاركة في تشييع جنازة الشهيد حيث سيتم دفنه بمقابر أسرته بمدينة 6 أكتوبر .

ومن الجدير بالذكر إن محافظة سوهاج قد شهدت أمس تشييع جثمان المجند حسن حربى أمين عسران، والذى استشهد فى الحادث الإرهابى الذى استهدف حافلة إجازات لأفراد القوات المسلحة بوسط سيناء أثناء نزوله إجازة.

وكانت قد شهدت أيضًا يوم السبت الماضي تشييع جثمان المجند توماس قصدى فكري عجايبي، أحد أبناء قرية نجع النجار، والذى لقى مصرعه فى أحداث انفجار مديرية أمن القاهرة .

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