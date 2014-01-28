هيفاء وهبي تنافس Cheryl Cole ببدلة Balmain

شاهدنا في حفل Grammy 2014 أجمل الإطلالات التي ظهرت على سجادته الحمراء، وكان من بينها إطلالة النجمة الأنيقة هيفاء وهبي التي اختارت بدلة "جمبسوت" رائعة باللون الأسود من Balmain لموسم ما قبل خريف 2012 نسّقتها مع صندل ملون، وحقيبة براقة حملت توقيع Jimmy Choo.

ارتدت النجمة البريطانية Cheryl Cole نفس البدلة في إطلالة سابقة، وفضلت أن تنسّقها مع حذاء بوت قصير، وطلاء أظافر بلون أحمر ملفت مطابق للون أحمر الشفاه الذي اعتمدته.

أعجبنا بالإطلالتين معاً، فكل منهما بدت متألقة في البدلة ذاتها حتى صعب علينا الاختيار بينهما، شاهدي الصور أعلاه، وأخبرينا أيهما الأجمل برأيك؟؟