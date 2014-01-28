حلوى الماكارون في مكياجك

انطلقت مؤخرا في بوتيك S*uce في دولة الامارات العربية المتحدة مستحضرات التجميل المبتكرة " Micaroon" والتي ابتدعتها سيدة الاعمال "ريما القريبي".

الفكرة انطلقت عام 2009 من صقيلية – ايطاليا خلال زيارة "ريما " لهذه الجزيرة الخلابة التي الهمت "القريبي " بفكرتها المبتكرة التي جمعت بين عشقها لحلوى الماكارون الفرنسية وشغفها بالجمال وادواته . شكل حلوى الماكارون الانيق والوانه الجميلة التي تعكس روح حديثة تفعم بالانوثة، دفعت "ريما" لابتكار طريقة تدمج بين هذه الحلوى الانيقة ومستحضرات تجميل لتناسب المرأة العصرية .

توفر "Micaroon " مستحضرات تجميل ذات نوعية مميزة و ذلك لحرصها على استخدام المكونات الطبيعية والتي تناسب جميع انواع البشرة . المستحضرات مغلفة بعلب تشبه حلوى الماكارون بشكلها والوانها المنعشة والمرحة . تقدم "Micaroon " مجموعة رائعة من أحمر الشفاه، ملمع الشفاه، ظلال الجفون، بودرة الوجنتان والماسكارا.