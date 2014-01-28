حمية الـ 1300 سعرة لإطلالة كالنجمات بعد الأربعين

برغم تجاوز غالبيّة شهيرات العرب سنّ الأربعين، إلا أنهنّ ما يزلن يُحافظن على إطلالات مشرقة، يخطفن بها انتباه الجميع، على غرار كلٍّ من الفنّانات أحلام وأصالة ونوال الكويتية.

اختصاصية التغذية لانا فايد عريسي تقدّم إلى قارئات "سيدتي نت" نموذج حمية يقتصر على 1300 سعرة حرارية، قليل الدهون وغنيّ بالألياف ويحتوي على نسبة متكافئة من البروتين و"الكربوهيدرات":

*الفطور (بين الثامنة والتاسعة صباحاً):

• تناولي كوباً من الحليب الخالي من الدسم، أو كوباً من القهوة سريعة التحضير خالياً من السكر، أو كوباً من اللبن الخالي من الدسم.

ملاحظة: كوب من الحليب الخالي من الدسم = 6 ملاعق صغيرة من مبيّض القهوة الخالي من الدسم. ويفضّل تناول الحليب الغني بالكالسيوم والبروتين، عوضاً عن مبيّض القهوة الغني بالإضافات والمواد الكيميائية والمواد المبيضة.

•حصّة من "الكربوهيدرات"، ومن حصّة إلى حصّتين من البروتين وحصّة من الدهن.

ملاحظة: يمكنك إضافة الخضر بقدر ما تشائين، إلى فطورك (على سبيل المثال: حبة طماطم ومن حبتين إلى 3 حبات من الخيار...)

*وجبة خفيفة (بين العاشرة والحادية عشرة صباحاً):

حبة فاكهة (توازي بحجمها كفّ اليد)، أو كوب من زبادي بالفاكهة بدون سكر وأيّ دهون إضافية، أو حبّتان من البلح وحبتان الجوز.

*الغذاء (بين الثانية والثالثة بعد الظهر):

•سلطة، مع ملعقة صغيرة من الزيت أو ملعقة صغيرة من المايونيز الخاص بالحمية.وبالمقابل، يمكن إضافة خلّ البلسميك وعصير الليمون الحامض أو الخردل قدر ما تشائين.وابدئي دائماً وجباتك بالسلطة أو بالخضر المطهوة على البخار.

• حصّتان من الكربوهيدرات و3 حصص من البروتينات (90 جراماً) وحصة من الدهن.

*وجبة خفيفة (بين الرابعة والخامسة بعد الظهر):

توازي هذه الوجبة 185 سعرة حرارية، وتتضمّن الخيارات التالية:

ـ 25 جراماً من الشوكولاتة.

ـ حبتان من الفاكهة.

ـ بضع حبات من المكسّرات.

ـ كوب من الزبادي بالفاكهة ومقدار قبضة اليد من رقائق الذرة (الكورنفلاكيس) وحبتان من البلح.

ـ كوب من الأرز بالحليب.

العشاء (3 ساعات قبل الخلود إلى النوم):

تشمل هذه الوجبة خيارات الفطور، ولكن مع مضاعفة حصّة البروتين، فضلاً عن الخضر وملعقة صغيرة من الزيت، مع التقليص من "الكربوهيدرات".وفي ما يلي، نماذج من هذه الوجبة:

ـ السلطة وعلبة من التونا المحفوظة بالماء.

ـ الخضر المطهوة على البخار وسمك السلمون المدخّن.

ـ فيليه من السمك المشوي واليخنة بدون الأرز.

ـ حساء الخضر والدجاج المشوي.

ـ الخضر والحلّوم المشوي.

ـ الخضر واللبنة الخالية من الدهون.

ـ الخضر وشريحة من اللحم (مرّتين أسبوعياً فقط).

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