إجراءات أمنية مشددة تزامنًا مع محاكمة المعزول بالمنيا

تشهد محافظة المنيا وميادينها، إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف أمام المنشآت العامة ومراكز الشرطة، وذلك تزامنا مع بدء محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية الهروب من السجون واقتحامها ، وسط حاله من الهدوء .

حيث قامت القوات بإغلاق شارع كورنيش النيل أمام فرق الأمن وأمام مبنى مديرية الأمن ، أمام حركة السيارات إضافة الى إغلاق الشوارع الجانبية المحيطة بمراكز واقسام الشرطة، كما قامت أجهزة الأمن بتحويل الطريق المار أمام معسكر الأمن المركزى بمنطقة شلبى ، وشدددت من إجراءتها الأمنية امام المعسكر ، وقام المواطنين بالجلوس بالمقاهى والمنازل لمتابعة المحاكمة من خلال شاشات التليفزيون .

ومن جانبه أكد اللواء اسامه متولى مدير الأمن بالمنيا ، أن الوضع الأمنى بمختلف مراكز محافظة المنيا مستقر تماما وتحت السيطرة الأمنية، وأنه لن يسمح لأحد بالقيام أى أعمال عنف أو تخريبية وأنهم سيتصدون بمنتهى الحسم طبقا للقانون.