تركيب أول جهاز تتبع للفنادق العائمة بالأقصر

أعلن ائتلاف البحرية التجارية بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع و تكنولوجيا المعلومات عن وضع أول جهاز تتبع ” GPS ” على الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر حيث تم وضعه على الفندق العائم ” تاور 1″ تحت شعار ” رسالة أمان للسائح “.

ويأتي ذلك للحفاظ على الأرواح و الممتلكات و أمن و سلامة السائح من خلال تحديث لغة التعامل مع الاستغاثات و توفير سبل السلامة و الامان للسائح اثناء زيارته لمصر.

وقال القبطان بحرى عمرو درويش عمران، منسق عام ائتلاف البحرية التجارية أن الهدف من هذا الجهاز هو متابعة الفندق العائم اثناء الابحار و تحديث لغة التعامل مع الاستغاثات قبل حدوثها لأمان و سلامة السائح بالفندق العائم ، ويمكن لهذا الجهاز تحديد مكان الفندق العائم وخط سيره منذ انطلاقه حتى رسوه ورصد كل ما يحدث بداخل الفندق حيث يتم ربط الجهاز بجهاز اخر بغرفة تحكم عن بعد وعلى أثر ذلك يتم انقاذ الفندق أو توجيه اقرب أجهزة أمنية أليه .

وكشف عمران ، عن تسلم الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، منذ فترة تقريرًا من الاتحاد الأوروبى، يحدد أسباب تراجع السياحة فى مصر وهى “التلوث –عدم تدريب العاملين فى السياحة – الأمن – الطرق – التعليم” ، وعلى أثر هذا تم تنظيم ورش عمل لتدريب مديري الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان لرفع كفاءة جميع العاملين على الفنادق العائمة طبقا لمنظومة السلامة والأمان المعمول بها عالميا، وطبقا لمنظومة السلامة والأمان للاتحاد الأوروبى على سفن الركاب النهرية والتدريب العملى لهم، وذلك من خلال التدريب على “مكافحة الحريق – مكافحة التلوث – الإنقاذ – الإسعافات الأولية – التعامل مع الحشود فى حالة الحالات الحرجة”، مع التدريب على التسويق وتنمية الوعى السياحى للوصول لأعلى مستوى للسلامة والأمان والتعامل مع السائح”.

واضاف عمران ان هذه الاجراءات تتماشي مع السلامة الدولية تمهيدا لتطبيقها على جميع الفنادق العائمة لاستعادة الرحلات النيلية الطويلة القاهرة أسوان.