5 أفضل أنواع لبادات الصدر لاستخدام الأم المرضعة

اخترنا في «سيدتي وطفلك» أن نقدم لك بعض منتجات لبادات الصدر، والمقدمة من الشركات المعروفة في صناعة منتجات الأطفال. ويمكنك عزيزتي الأم أن تجربيها أثناء الرضاعة؛ لتشاركينا وبقية الأمهات برأيك فيها:

1- لبادات الصدر المضادة للبكتيريا من ماركة Chicco

تتميز بقدرتها على توفير الحماية الأفضل للثدي أثناء الإرضاع، حيث يتميز النسيج الذي صنعت منه بمقاومته للبكتيريا، مما يجعل عملية الرضاعة أكثر أماناً للأم. تمتاز بقدرتها الكبيرة على امتصاص الحليب، إضافة إلى توفير التهوية اللازمة للثدي.

2- لبادات الصدر النهارية من ماركة Philips Avent

تحمي هذه اللبادات صدريتك وملابسك من تسرب حليب الثدي طوال اليوم. لبادات لينة ومريحة وتنزلق بسهولة داخل حمالة صدرك، وهي غير مرئية. تتوافر على طبقات متعددة، وذات قدرة امتصاص استثنائية.

3- لبادات الصدر القطنية من ماركة Bébé Confort

مصنوعة من القطن بشكل كامل، ومخصصة للاستخدام مرة واحدة. تحتوي على شريط لاصق للتثبيت، وتسمح بتوفير التهوية اللازمة للثدي.

4- لبادات الصدر من ماركة NUK

لبادات سهلة ومريحة الاستخدام. توفر التهوية اللازمة للثدي. غير مرئية تحت الملابس، وتحوي ميزة اللصق، مما يسمح بتثبيتها في مكانها.

5- لبادات الصدر القابلة للغسل من ماركة Dr Brown

مصنوعة من القطن بشكل كامل، وتحتوي على أربع طبقات. اقتصادية وسهلة الاستخدام، وتتميز عن سابقاتها بإمكانية غسلها بسرعة، مما يوفر وقت الأم المشغولة أو العاملة.

شاركينا في التعليقات: هل استخدمت أياً من الماركات المذكورة أعلاه، وهل تنصحين بإحداها؟