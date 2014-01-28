القبض على عضو بـ«الإخوان» بحوزته منشورات تدعو للتحريض على العنف بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني القبض على إمام وخطيب مسجد بمدينة كفر شكر وبحوزته مجموعة من الأوراق التنظيمية تخص جماعة الإخوان المسلمين، ومنشورات تدعو للعنف والتظاهر ضد الجيش والشرطة، وأخطرت النيابة فتولى محمد هندية، مدير نيابة كفر شكر التحقيق.

وردت معلومات للواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، تفيد بقيام إمام وخطيب مسجد بكفر شكر بتحريض الأهالي ضد الجيش والشرطة، وأكدت تحريات اللواء هشام خطاب، مفتش الأمن العام صحة المعلومات والواقعة.

قامت قوة أمنية برئاسة العميد أسامة عايش، رئيس المباحث، والرائد محمد الشاذلي، رئيس مباحث مركز كفر شكر، بمداهمة منزل المتهم وألقى القبض عليه ويدعى «ع.ع» 32 سنة، إمام وخطيب مسجد، وعثر بحوزته على أوراق تنظيمية تخص جماعة الإخوان، ومنشورات تدعو للتحريض على العنف والتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.