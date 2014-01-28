مصدر: السيسي يحضر آخر اجتماع له بالحكومة الأربعاء.. ويقدم استقالته لـ«الببلاوي»

قال مصدر مسؤول بالحكومة إن المشير عبد الفتاح السيسي، نائب أول رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، سيحضر الأربعاء، آخر اجتماع له بمجلس الوزراء قبل أن يتقدم باستقالته رسميًا من الحكومة تمهيدا لإعلانه ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا لتهنئة الفريق السيسي بترقيته رتبة المشير ولثقة المجلس الأعلى للقوات المسلحه وترك الخيار له في ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية تلبية لمطالب الجماهير.

وأكد المصدر لـ«المصري اليوم» أن رئيس الوزراء سيبدأ الأسبوع المقبل مشاوراته لإجراء تعديل وزاري في حكومته يشمل 8 وزراء من بينهم نائبي رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، والمشير عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجراء تعديل وزاري أصبح أمرا واقعيا، بعد وجود 3 مناصب وزارية خالية، وأن التعديل يشمل دمج 4 وزارات في وزارتين، مضيفا بأن التعاون الدولي ستدمج في التخطيط ويتولاها أشرف العربي، وتدمج الرياضة في الشباب ويتولاها خالد عبد العزيز، ما سيؤدي إلى تخفيض عدد الوزارات الحالية إلى 34 وزارة مقارنة بـ36 في التشكيل الحالي.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه ينتظر الموقف الرسمي للفريق السيسي من إعلان ترشحه للرئاسة وما يستوجبه من ضرورة تقديم استقالته من الحكومة.

وأكد المصدر المسؤول بمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء سيبدأ الأسبوع المقبل مشاورات تعديل الحكومة وأن هناك بالفعل بعض الأسماء التي استقر عليها.

وأكد المصدر أن الرئيس عدلي منصور جدد الثقة في شخص الدكتور حازم الببلاوي، رئيسا للحكومة، وأن رئيس الوزراء باقي في منصبه مع معظم أعضاء الحكومة الحالية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية طلب من الدكتور حازم الببلاوي تقديم تقرير لتقييم أداء كافة وزراء الحكومة لمعرفة نسبة أداء وانجاز كل وزير على حدة في الملفات المعني بها، على أن يتم تحديد الوزراء اللذين سيتم تغييرهم من خلال المشاورات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية