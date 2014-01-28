«الأناضول»: تأخر بث جلسة محاكمة مرسي لرفضه دخول القفص الزجاجي

قالت وكالة «الأناضول» للأنباء، في حسابها على «تويتر»، الثلاثاء، إن سبب تأخير بث وقائع جلسة الرئيس المعزول محمد مرسي، و132 آخرين من أعضاء الجماعة في «اقتحام السجون»، رجع لعدم رغبة مرسي دخول القفص الزجاجي المخصص له.

وبدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، صباح الثلاثاء، أولى جلساتها في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون»، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و132 متهمًا آخرين، معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني.

قالت مصادر أمنية، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، نقلت الرئيس المعزول محمد مرسي بطائرة مروحية إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، وذلك لبدء أولى جلسات محاكمته في قضية «اقتحام السجون».

ويحاكم في القضية الرئيس السابق و132 من عناصر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني، وجماعة الإخوان، باتهامات تتعلق باقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة في فبراير 2011.

وأكدت مصادر لـ«المصري اليوم» أن «خطة تمويه ابتكرتها وزارة الداخلية لنقل المتهمين في الساعات الأولى من الصباح، بسبب الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد».

كانت قوات الأمن نقلت المتهمين في الجلسة السابقة أثناء نظر قضية «قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية» في الواحدة بعد منتصف الليل.