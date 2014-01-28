ميلان يسعى لضم كوينتراو

يسعى ميلان لضم فابيو كوينتراو ظهير ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بحسب التقارير الصحفية الإيطالية يوم الثلاثاء.

ميلان يسعى لدعم صفوفه بعد تولي كلارينس سيدورف الإدارة الفنية للروسونيري، وضم بالفعل مايكل إيسين من تشيلسي.

وارتبط كوينتراو بالرحيل من ريال مدريد في يناير، وكان مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بضمه.

وأشارت صحيفة " كورييري ديلو سبورت" أن أدريانو جالياني مدير ميلان اتصل بكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، يسأله عن إمكانية الاستغناء عن ظهيره صاحب الـ25 عاما.

ولا يجد كوينتراو مكانا أساسيا في تشكيلة المدرب الإيطالي للميرنجي.