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تموين الإسكندرية يضبط 175كيلو جرام من أسماك “الأرنب” السامة قبل طرحها بالأسواق

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تموين الإسكندرية يضبط 175كيلو جرام من أسماك “الأرنب” السامة قبل طرحها بالأسواق تموين الإسكندرية يضبط 175كيلو جرام من أسماك “الأرنب” السامة قبل طرحها بالأسواق

أسماك الأرنب – أرشيفية

تمكنت شرطة من ضبط كميات كبيرة من أسماك “الأرنب” السامة والمحظور صيدها وتداولها ،قبل بيعها فى أسواق الإسكندرية.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية ،تفيد بقيام المدعو إبراهيم فتحى أحمد ياقوت ” 40 سنة” بائع أسماك بدائرة قسم شرطة الجمرك،بمزاولة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال بيع السلع والأسماك الغير صالحة للإستهلاك الآدمى .

وبإستهداف المتهم ضبط بحوزته ” 175 ” كيلو جرام من أسماك الأرنب السامة والمحظور صيدها وتداولها بالأسواق والغير صالحة للإستهلاك الآدمى .
> تم التحفظ على المضبوطات ،وتحرير محضر بالواقعة ،وجارى العرض على النيابة العامة.

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