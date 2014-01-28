ماذا يفعل الكويتي عيسى المرزوق بعد خروجه من "ستار أكاديمي"؟

قال نجم النسخة التاسعة من برنامج "ستار أكاديمي"، الكويتي عيسى المرزوق، إنه قرر خوض تجربة التمثيل من خلال مسرحية "قصة بنية" المقرّر عرضها مطلع شهر فبراير/شباط. وتحدّث المرزوق في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" عن تجربته الجديدة مشيداً بمواجهة الجمهور.

وأضاف المرزوقي أنّ "مسرحية قصة بنية" من تأليف هاني عبد الصمد، ومن إخراج علي العلي، ومن بطولة هند البلوشي، مشاري العوضي، عبدالله البدر، مي البلوشي، عيسى المرزوق، يوسف البغلي، شوق الهادي، فيما يتولى الإشراف العام محمد حسين البلوشي والإشراف الفني وحيد عبدالصمد، فيما يقوم بإنتاجها "تلاوين"، بالتعاون مع المخرج علي العلي.

واستطرد المرزوق بوصف شخصيته التي يقدّمها، فقال: "أقدم شاباً مشاغباً ومزعجاً. تتكشف شخصيّته ومواقفه التي تثير حفيظة من حوله من خلال الأحداث؛ والمسرحية بشكل عام عمل إنسانيّ واقعيّ يحمل عدّة قيم تربوية. وهو توليفة مسرحية ليست للطفل فحسب، بل موجّهة إلى جميع أفراد الأسرة، وهو لا يمثل مغامرة في هذا التوقيت، لأن الحراك المسرحيّ الكويتي مستمرّ على مدار السنة".

ومن التمثيل إلى الغناء، كشف المرزوق عن مشروع جديد قائلاً: "استعدّ لتسجيل سنغل جديد من ألحان جاسم محمد، ومن توزيع بدر الشعيبي، ومن كلمات فهد جمال، ستطرح قريباً. أعتقد عقب انتهاء عروض المسرحية، خصوصاً أنني مشغول حالياً بالبروفات".

أما عن اعتماده على السنغل في الوقت الحالي، فأوضح بالقول: "كفنّان شابّ، طموحي حالياً هو الانتشار عبر طرح العديد من الأغنيات السنغل، لأنّه برأيي زمن الألبوم ذهب إلى غير رجعة، والتشويق يكون بأغنيات منفردة على فترات، تحافظ على وجود الفنان على الساحة؛ ومع الوقت يتراكم رصيد جيد من الأعمال.

وأكد المرزوقي أنه قطع شوطاً لا بأس به في المجال الفني، برغم كونه شاباً، وهو لا يزال في مستهل حياته، وأضاف: "عام 2011 حصدتُ المركز الأول في برنامج "صوت السهارى"، عبر شاشة تلفزيون "الشاهد". ثمّ طرحت سنغل بعنوان "على بالك"، وسنغل آخر بعنوان "لا شكّ"، وبعدها سنغل آخر بعنوان "فديت الحب". ثمّ توجّهت إلى "ستار أكاديمي"، وعند عودتي قدّمت أغنية "أنا آسف"، وما زلت أمضي في طريقي".

وأشار إلى أنّ لا مانع لديه من المشاركة في الدراما، إذا وجد فرصة تقدّمه إلى الجمهور الخليجي بشكل جيّد، نافياً في الوقت نفسه ما أثاره البعض حول تعرضه للظلم في الأكاديميا، وقال: "على العكس، قدّمت نفسي بصورة جيّدة، ووصلت إلى مرحلة تُرضيني، والتوفيق من الله"، وقال: "قدر المستطاع سأقدم لجمهوري لأرضيهم، وسعيد أنني وصلت إلى مرحلة رضيت فيها عن نفسي".

ورأى عيسى أنّ استغلال مواقع التواصل الاجتماعيّ في طرح "سنغلات" أو صور يُعدّ إضافة إلى الفنان، وقال: "هي أسهل وسيلة للتواصل بين الفنان وجمهوره على الأصعدة كافة.

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