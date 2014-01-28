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إنبي: اتفقنا مع برلين على إعارة عبد الله جمعة

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إنبي: اتفقنا مع برلين على إعارة عبد الله جمعة إنبي: اتفقنا مع برلين على إعارة عبد الله جمعة

قال محمد بدر رئيس إنبي أن إدارة النادي البترولي اتفقت مع يونيون برلين على إعارة عبد الله جمعة للفريق الألماني لمدة موسم ونصف.

وخضع صاحب الـ18 عاما والشقيق الأصغر لصالح جمعة لاعب ناسيونال ماديرا لفترة معايشة في النادي الألماني.

وظهر جمعة بشكل طيب مع يونيون برلين بحسب التقارير الصحفية الألمانية التي تابعته هناك.

وقال بدر لـFilGoal.com: "اتفقنا مع إدارة يونيون برلين على إعارة عبد الله جمعة لمدة موسم ونصف، مع وجود بند يتيح حقهم في ضمه بصفة نهائية عقب انتهاء فترة إعارته".

وتابع "يونيون برلين يرغب في ضم جمعة ليشارك مع الفريق الأول، وليس الرديف برغم صغر سنه".

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