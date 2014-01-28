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غياب تام لـ«الإخوان» بأكاديمية الشرطة.. ومنع دخول السيارات لمحيطها

  • مصر
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شهد محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة غيابًا تامًا لأي من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، حتى الآن، وذلك قبيل بدء الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميًا بقضية «اقتحام سجن وادي النطرون».

من جهة أخرى، قامت قوات الأمن بفرض طوق أمني ببداية الشارع المؤدي إلى البوابة رقم «8» للأكاديمية، المخصصة لدخول الصحفيين والإعلاميين والمحامين، ومنع دخول السيارات إلى الشارع، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين المحاكمة وخشية وجود أي سيارات مفخخة.

واعتلى عدد من رجال الشرطة العقارات المطلة على البوابة رقم «8» للأكاديمية في إطار خطة التأمين لكشف المحيط الخارجي للبوابة.

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