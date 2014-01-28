الحماية المدنية: البلاغات عن سيارات مفخخة بـ"التحرير" سلبية

قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بوجود اشتباه فى عدد من السيارات المتروكة بميدان التحرير، صباح اليوم الثلاثاء.

وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر مدير مكتب المفرقعات والفريق المرافق له، لفحص السيارات، ولم يتم العثور على أى شىء بداخلهم، ليكون بذلك البلاغات سلبية.

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