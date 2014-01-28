نائب وزير الخارجية يتوجه إلى السودان

توجه السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصرى للشئون الأفريقية، اليوم الثلاثاء، إلى الخرطوم فى زيارة للسودان فى بداية جولة تشمل جنوب السودان للقاء عدد من المسئولين فى إطار وساطة مصرية بين طرفى النزاع بالجنوب.

وتأتى زيارة الدبلوماسى المصرى استكمالا لزيارته الأولى التى قام بها فى 23 ديسمبر الماضى للمساعدة فى نزع فتيل الأزمة فى جنوب السودان، ودعم جهود الوساطة الإقليمية والدولية القائمة والمساعدة فى تقريب وجهات النظر بين طرفى الأزمة فى جنوب السودان.

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