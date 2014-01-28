وزير التموين: 222 ألف مواطن حذفوا أنفسهم طواعية من البطاقات

صرح الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المواطنين الذين حذفوا أنفسهم طواعية من البطاقات التموينية لإحساسهم أنهم لا يستحقون الدعم السلعى، بلغ حوالى 222 ألف مواطن، وذلك عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالبطاقات التموينية، لاستكمال البيانات وإضافة المواليد.

وأكد أبو شادى - خلال اجتماع الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد من مركز العقد الاجتماعى بهدف إطلاق حملة إعلامية لتوصيل الدعم السلعى لمستحقيه والأسر الفقيرة - حرص الوزارة على تقديم خدمة أفضل للمواطنين مستحقى الدعم، حيث تم رفع جودة الحصص التموينية من سكر وزيت وأرز المربوطة على البطاقات التموينية البالغ عددها حوالى 18 مليونا و200 ألف بطاقة، يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنقية البطاقات التموينية من المتوفين منذ أكثر من 3 شهور، والمكررين على أكثر من بطاقة تموينية نتيجة الفصل الاجتماعى أو الانتقال من محافظة لأخرى والمهاجرين للخارج، وذلك عن طريق الاستعانة بقاعدة بيانات كل من الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة ووزارة القوى العاملة.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من كل من وزارات التموين والتنمية الإدارية والمالية ومنظمات المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك والإعلام العام والخاص، لوضع خطة لإطلاق حملة إعلامية لإثارة حوار مجتمعى واسع حول تحقيق العدالة فى توزيع الدعم السلعى بهدف وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت ألفت جمال الدين رئيس وحدة التخطيط المجتمعى بمركز العقد الاجتماعى، أن الحملة الإعلامية سوف تهدف إلى إرساء قيم المسئولية المجتمعية وإعلاء دور الفرد فى التغيير الإيجابى.

للمزيد من التقارير المصرية..

>الأوقاف تحذر من النصب باسمها فى ضم المساجد وتعيين العمال

المصرية للغازات: سيتم إصلاح خط الغاز الذى تفجر بعد معاينة النيابة

جهاد الخازن: "السيسى" سيفوز من الجولة الأولى فى الانتخابات الرئاسية