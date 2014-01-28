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البيئة: قواعد جديدة يجب الالتزام بها عند إقامة مشروعات عمرانية جديدة

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البيئة: قواعد جديدة يجب الالتزام بها عند إقامة مشروعات عمرانية جديدة البيئة: قواعد جديدة يجب الالتزام بها عند إقامة مشروعات عمرانية جديدة

أعلنت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، وضع رؤية للوزارة فى الإسكان والمشروعات العمرانية الجديدة يجب الالتزام بها عند الشروع فى إقامة أى مشروع عمران، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تتضمن وضع التخطيط العمرانى الذى يحقق للمبانى أحسن استغلال الظروف المناخية للموقع وصولاً إلى نسيج عمرانى واع بالطاقة من خلال التصميم المراعى لتوجيه المبانى للاستفادة من أشعة الشمس فى الشتاء والحد منها فى الصيف والتهوية الطبيعية ومراعاة طبوغرافية الموقع عند توزيع الكتلة العمرانية وغير ذلك من مبادئ العمارة الخضراء.

وقالت اسكندر- فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- ضرورة الالتزام بعمل دراسات تقييم الأثر البيئى فى المراحل الأولية لأى مشروع عمرانى، وكذلك طرح جميع المتغيرات التى يمكن أن تحدث بسبب المشروع فى ظروف الأوضاع البيئية الراهنة مع التمييز بين الآثار السلبية والأخرى الإيجابية والآثار المباشرة وغير المباشرة وكذلك الآثار قصيرة والبعيدة المدى.

وأشارت إلى الارتباط الوثيق مع مبادئ العمارة الخضراء من حيث اختيار الموقع وترشيد استخدام المياه وكفاءة استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة مع جودة البيئة الداخلية والتحفيز على الابتكار فى التصميم، وذلك عن طريق تطبيق معايير الهرم الأخضر، وضرورة التنسيق والربط بين التخطيط للمجتمعات العمرانية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتكييف مع قضية التغيرات المناخية تطبيقا لمبادئ التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة إن الرؤية تتضمن كذلك الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة على مستوى المشروعات التخطيطية والتصميم الحضرى لما لهما من تأثير إيجابى على الحد من التلوث وغازات الاحتباس الحرارى الناتج عن استخدام المصادر التقليدية للطاقة، بالإضافة إلى التوزيع الأمثل لعناصر استغلال الأراضى فى التخطيط العام الجديد بحيث تقل مسافات رحلات المواصلات وبخاصة بين المناطق السكنية وأماكن العمل وذلك توفيراً للطاقة المهدرة فى المواصلات والنقل.

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