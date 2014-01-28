عميد "حقوق القاهرة": للمحكمة توفير الإمكانيات لضمان عدم تعطيل الجلسة

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قضية اقتحام السجون والتخابر لا يجب الفصل بينهما، مضيفا أن بعض الدول لا يتم وضع المتهم فيها داخل القفص خصوصا فى أوروبا.

وأضاف"كبيش" فى مداخلة هاتفية لفضائية"المحور"، اليوم الثلاثاء، أن وضع حائط زجاجى حول قفص المتهمين فى قضية اقتحام السجون، الهدف منه منع تشويش المتهمين على المحكمة، قائلا:"ربما يكون الزجاج المحيط بقفص المتهمين مضاد للرصاص.

وأردف:"من حق هيئة المحكمة توفير كافة الإمكانيات لضمان عدم تعطيل الجلسة".

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