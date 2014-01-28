أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استمرار حالة الطوارئ بـ"الصحة" لتأمين ذكرى "جمعة الغضب"

Google+ Print
استمرار حالة الطوارئ بـ"الصحة" لتأمين ذكرى "جمعة الغضب" استمرار حالة الطوارئ بـ"الصحة" لتأمين ذكرى "جمعة الغضب"

تستمر وزارة الصحة والسكان فى تنفيذ خطة الطوارئ التى وضعتها استعدادا للذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وذلك لتأمين ذكرى جمعة الغضب، اليوم الثلاثاء، والتى تأتى بالتزامن مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.

وتشمل الخطة توزيع 2500 سيارة إسعاف على جميع المحافظات، خاصة الميادين والشوارع التى من المنتظر أن تشهد تجمعات، كذلك رفع حالة الطوارئ للقصوى، بجميع المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بكميات كافية.

للمزيد من التقارير المصرية..
>الأوقاف تحذر من النصب باسمها فى ضم المساجد وتعيين العمال

المصرية للغازات: سيتم إصلاح خط الغاز الذى تفجر بعد معاينة النيابة

جهاد الخازن: "السيسى" سيفوز من الجولة الأولى فى الانتخابات الرئا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365