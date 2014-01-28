استمرار حالة الطوارئ بـ"الصحة" لتأمين ذكرى "جمعة الغضب"

تستمر وزارة الصحة والسكان فى تنفيذ خطة الطوارئ التى وضعتها استعدادا للذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وذلك لتأمين ذكرى جمعة الغضب، اليوم الثلاثاء، والتى تأتى بالتزامن مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.

وتشمل الخطة توزيع 2500 سيارة إسعاف على جميع المحافظات، خاصة الميادين والشوارع التى من المنتظر أن تشهد تجمعات، كذلك رفع حالة الطوارئ للقصوى، بجميع المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بكميات كافية.

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