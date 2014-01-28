مصرع 5 وإصابة 14 فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي ببنى سويف

شهد الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف تصادم سيارة آجرة ميكروباص مع نقل أمام جزيرة ابوصالح آدى إلى مصرع 5 واصابة 14 وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام، حيث لقى 5 مصرعهم واصيب 14 آخرون فى حادث مروع بالطريق الصحراوى ببنى سويف بعد تصادم سيارتى نقل وآجرة .

وكان اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف تلقي بلا غًا من العميد خلف حسين رئيس البماحث الجنائية بوصول 5 جثث و14 مصاب في حادثة تصادم.

وتبين أن السيارة أجره ميكروباص سوهاج اصدمت بأخري نقل محملة بالبلوك الأبيض من الخلف أمام جزيرة أبو صالح التابعة لمركز ناصر ونتج عن الحادث مصرع امين ابوالعباس احمد 37 سنة المراغة وعماد عبدالله خضرى سوهاج 26 سنة وسيد خلف عطية 24 سنة وعصام محمد احمد على سنة 30سنة و مختار احمد على 20 الوادى الجديد واصيب 14 اخرون .