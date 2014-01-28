محامي المعزول: مرسي‬ وبقية المتهمين يلجأون إلى “لغة الإشارة” في جلسة اليوم

توقع عضو بالهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أن يضطر الأخير وباقي المتهمين معه في قضية “اقتحام السجون”، إلى استخدام لغة الإشارة من داخل القفص الزجاجي والذي يمنع الصوت عنهم.

وقال مصدر أمني إن المسئولين في أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، التي ستعقد بها المحاكمة، أعدوا قفصًا زجاجيًا يسع مرسي وبقية المتهمين، وذلك للتحكم في أحاديثهم، ومنع الهتاف والتصفيق داخل القاعة، ما قد يجبر هيئة المحكمة على رفع الجلسة، كما حدث في جلسة المحاكمة الأولي في قضية “أحداث الاتحادية”، يوم 4 نوفمبرالماضي.

وقال حسن صالح عضو الهيئة في تصريح لوكالة الأناضول: إن “مرسي ومن معه من المتهمين في القضية سيلجأون إلى لغة الإشارة من أجل توصيل رسائلهم إلي هيئة المحكمة والشعب المصري، بعد منع الصوت عنهم”.

وأوضح أن “القفص الزجاجي الذي تم نصبه داخل القاعة مخالف للقانون، الذي يتيح للمتهم حق الحديث إلى هيئتي المحكمة والدفاع والمدعين بالحق المدني لاستبيان رأيه”، مشيرا إلي أنهم “لا يعرفون حتى الآن طريقة تواصل المتهمين مع هيئة المحكمة”.