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السيطرة على حريق هائل بتوكيل “فولكس” بالعبور

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السيطرة على حريق هائل بتوكيل “فولكس” بالعبور السيطرة على حريق هائل بتوكيل “فولكس” بالعبور

أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بتوكيل سيارات فولكس بالمنطقة الصناعية بمدينه العبور، واخماده ومنع امتداده.

و كان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، قد تلقى  إخطارًا بالواقعة ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكابينه دهانات السيارات وكذا السيارة “رقم 312 م أ ر”، ماركة فولكس بيضاء اللون الخاصة باحد العملاء اثناء تواجدها بداخل الكابينه .

لم ينتج عن الحريق اصابات او خسائر بالأرواح ، وبسؤال هشام ممدوح خليل حسين 43 سنه مدير الإدارة التوكيل ، علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى آدى لنشوبه ، ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوب الحريق جنائيا .

تم التحفظ على مكان الحريق واخطرت الادلة الجنائية لاتخاذ شئونها، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه.

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