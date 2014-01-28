السيطرة على حريق هائل بتوكيل “فولكس” بالعبور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بتوكيل سيارات فولكس بالمنطقة الصناعية بمدينه العبور، واخماده ومنع امتداده.

و كان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بكابينه دهانات السيارات وكذا السيارة “رقم 312 م أ ر”، ماركة فولكس بيضاء اللون الخاصة باحد العملاء اثناء تواجدها بداخل الكابينه .

لم ينتج عن الحريق اصابات او خسائر بالأرواح ، وبسؤال هشام ممدوح خليل حسين 43 سنه مدير الإدارة التوكيل ، علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى آدى لنشوبه ، ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوب الحريق جنائيا .

تم التحفظ على مكان الحريق واخطرت الادلة الجنائية لاتخاذ شئونها، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه.