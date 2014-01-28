سيولة مرورية بشوارع الجيزة والقاهرة وانتظام حركة المترو

سادت حالة من السيولة المرورية بجميع محاور وشوارع القاهرة والجيزة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، أمام جميع السيارات بمحاور أكتوبر و15 مايو ومحور 26 يوليو والدائرى وعدد من ميادين العاصمة، فى ظل تواجد مكثف لرجال المرور بجميع المحاور للعمل على تيسير حركة المرور.

كما شهدت محطات مترو الأنفاق حالة من السيولة فى حركة المواطنين أثناء استقلالهم للعربات فى جميع الاتجاهات، على الرغم من تكدس الركاب دائما فى محطة مترو الشهداء، بسبب استمرار إغلاق محطتى مترو الجيزة والسادات، فيما لم تشهد أى محطة أعطالا فى أى قطارات حتى الآن.

للمزيد من التقارير المصرية..

>الأوقاف تحذر من النصب باسمها فى ضم المساجد وتعيين العمال

المصرية للغازات: سيتم إصلاح خط الغاز الذى تفجر بعد معاينة النيابة

جهاد الخازن: "السيسى" سيفوز من الجولة الأولى فى الانتخابات الرئاسية