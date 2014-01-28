أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هدوء بمحيط مسجد السلام بمدينة نصر بالتزامن مع دعوات الإخوان للتظاهر

Google+ Print
هدوء بمحيط مسجد السلام بمدينة نصر بالتزامن مع دعوات الإخوان للتظاهر هدوء بمحيط مسجد السلام بمدينة نصر بالتزامن مع دعوات الإخوان للتظاهر

سادت حالة من الهدوء بمحيط مسجد السلام بمدينة نصر، وذلك تزامنا مع دعوة عناصر تنظيم الإخوان للتظاهر، بالتزامن مع محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان، فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون.

فيما شهدت مدينة نصر تشديدات أمنية مكثفة من خلال تواجد تشكيلات أمنية بشارع مصطفى النحاس وأمام مبنى التوحيد والنور وشارع عباس العقاد.

للمزيد من التقارير المصرية..
>الأوقاف تحذر من النصب باسمها فى ضم المساجد وتعيين العمال

المصرية للغازات: سيتم إصلاح خط الغاز الذى تفجر بعد معاينة النيابة

جهاد الخازن: "السيسى" سيفوز من الجولة الأولى فى الانتخابات الرئاسية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365