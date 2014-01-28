هدوء بمحيط مسجد السلام بمدينة نصر بالتزامن مع دعوات الإخوان للتظاهر

سادت حالة من الهدوء بمحيط مسجد السلام بمدينة نصر، وذلك تزامنا مع دعوة عناصر تنظيم الإخوان للتظاهر، بالتزامن مع محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان، فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون.

فيما شهدت مدينة نصر تشديدات أمنية مكثفة من خلال تواجد تشكيلات أمنية بشارع مصطفى النحاس وأمام مبنى التوحيد والنور وشارع عباس العقاد.

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