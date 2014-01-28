أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مرور القاهرة: تواصل إغلاق محور الخليفة المأمون والاستاد البحرى أمام السيارات

Google+ Print
مرور القاهرة: تواصل إغلاق محور الخليفة المأمون والاستاد البحرى أمام السيارات مرور القاهرة: تواصل إغلاق محور الخليفة المأمون والاستاد البحرى أمام السيارات

قال العقيد فتحى عمارة، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، إن محور الخليفة المأمون لا يزال مغلقا أمام القادم من منطقة الموسكى، وفى طريق العباسية، بسبب دواع أمنية بمحيط جامعة عين شمس، والاتجاه المعاكس مفتوح أمام السيارات.

وأضاف رئيس الغرفة لـ"اليوم السابع"، أن محور الاستاد البحرى مغلقا أمام القادم من العروبة فى اتجاه الاستاد لتأمين مقر الحرس الجمهورى، على أن يسلك القادم منه إلى نفق المرغنى، وكذلك القادم من العباسية يستكمل الطريق حتى ميدان روكسى، بدلا من الدخول إلى الاستاد، وكذلك السيارات القادمة من الجديدة، تسلك يميناً إلى "ابن سندر"، أو الدوران إلى ميدان روكسى مرة أخرى.

للمزيد من التقارير المصرية..
>الأوقاف تحذر من النصب باسمها فى ضم المساجد وتعيين العمال

المصرية للغازات: سيتم إصلاح خط الغاز الذى تفجر بعد معاينة النيابة

جهاد الخازن: "السيسى" سيفوز من الجولة الأولى فى الانتخابات الرئاسية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط