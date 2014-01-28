مرور القاهرة: تواصل إغلاق محور الخليفة المأمون والاستاد البحرى أمام السيارات

قال العقيد فتحى عمارة، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة، إن محور الخليفة المأمون لا يزال مغلقا أمام القادم من منطقة الموسكى، وفى طريق العباسية، بسبب دواع أمنية بمحيط جامعة عين شمس، والاتجاه المعاكس مفتوح أمام السيارات.

وأضاف رئيس الغرفة لـ"اليوم السابع"، أن محور الاستاد البحرى مغلقا أمام القادم من العروبة فى اتجاه الاستاد لتأمين مقر الحرس الجمهورى، على أن يسلك القادم منه إلى نفق المرغنى، وكذلك القادم من العباسية يستكمل الطريق حتى ميدان روكسى، بدلا من الدخول إلى الاستاد، وكذلك السيارات القادمة من مصر الجديدة، تسلك يميناً إلى "ابن سندر"، أو الدوران إلى ميدان روكسى مرة أخرى.

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