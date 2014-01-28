أخبار عاجلة

نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أيمن يونس: عقوبة مباراة حرس الحدود “مُضحكة” و يجب إعادة النظر فيها

Google+ Print
أيمن يونس: عقوبة مباراة حرس الحدود “مُضحكة” و يجب إعادة النظر فيها أيمن يونس: عقوبة مباراة حرس الحدود “مُضحكة” و يجب إعادة النظر فيها

قال أيمن يونس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن العقوبة الموقعة على الزمالك، لاقتحام الجماهير ملعب مباراة حرس الحدود، “مُضحكة”، ولا بد من إعادة النظر فيها.

و أضاف يونس،  في تصريحات اختص بها الموقع الرسمي للنادي، إنه تقرر التقدم بتظلم إلى اتحاد الكرة، ضد عقوبة لجنة المسابقات باعتبار الفريق الأبيض مهزومًا بهدفين دون مقابل في مباراته أمام حرس الحدود في الجولة الخامسة للدوري.

وأوضح “يونس”، أن الزمالك طالب بإعادة التحقيق في القضية مرة أخرى، خاصة أن المجموعة التي تم القبض عليها ادعوا زورًا انتماءهم لنادي الزمالك مشيرًا إلى أنه يشكك في هذ الأمر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا