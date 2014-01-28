أيمن يونس: عقوبة مباراة حرس الحدود “مُضحكة” و يجب إعادة النظر فيها

قال أيمن يونس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن العقوبة الموقعة على الزمالك، لاقتحام الجماهير ملعب مباراة حرس الحدود، “مُضحكة”، ولا بد من إعادة النظر فيها.

و أضاف يونس، في تصريحات اختص بها الموقع الرسمي للنادي، إنه تقرر التقدم بتظلم إلى اتحاد الكرة، ضد عقوبة لجنة المسابقات باعتبار الفريق الأبيض مهزومًا بهدفين دون مقابل في مباراته أمام حرس الحدود في الجولة الخامسة للدوري.

وأوضح “يونس”، أن الزمالك طالب بإعادة التحقيق في القضية مرة أخرى، خاصة أن المجموعة التي تم القبض عليها ادعوا زورًا انتماءهم لنادي الزمالك مشيرًا إلى أنه يشكك في هذ الأمر.