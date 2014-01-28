مشادة كلامية بين موظف وصاحب مقهى بسبب صورة “السيسي” في الوادي الجديد‎

تسببت صورة المشير عبد الفتاح السيسي في نشوب مشادة كلامية بين صاحب مقهى وموظف منتمي لجماعة الإخوان، حيث قام صاحب المقهى بتعليق صورة “السيسي” بالمقهى، فقام الموظف بالاعتراض والتعدي بألفاظ نابية على صاحب المقهى .

كان اللواء محمد سمير محمد مدير أمن الوادي قد تلقى بلاغًا يفيد بنشوب مشادة كلامية بين شخصين بسبب صورة المشيرعبد الفتاح السيسي وتبين قيام خ.م موظف واحد من مؤيدي الرئيس المعزول والمنتمي لجماعة الإخوان بالتعدي بألفاظ نابية على “ي أ” صاحب مقهى عام بقرية الجديدة بالداخلة بالوادى الجديد بسبب قيامه بتعليق صورة المشير عبد الفتاح السيسي على أحد جدران المقهى .

وانتقلت على الفور قوات الشرطة من مركز شرطة الداخلة وتدخل كبار العائلات ومشايخ القرية وتم إجراء الصلح بين الطرفين ولم يتم تحرير محضر بالواقعة حيث تم الصلح بين الطرفين .