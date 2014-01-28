«السجون» تؤكد أهمية الزيارات الميدانية في تلافي السلبيات

أكدت مديرة إدارة الشؤون النسوية بالمديرية العامة للسجون نوف العتيبي، أهمية الزيارات التفقدية على الإصلاحيات النسائية في رصد سلبيات العمل والحد منها ومعرفة الإيجابيات وتعزيزها، مشددة في الوقت على أهمية الدورات التدريبية للملاحظات العسكريات وتطويرهن بما يتوافق وتوجهات المديرية، إلى جانب تحديد الواجبات التي عليهن والأدوار المنوطة بهن.

ونوهت العتيبي في محاضرة نفذتها المديرية في جامعة نايف للعلوم الأمنية تحت عنوان "التعريف بإدارة الشؤون النسوية ومهارات العمل في السجون"، إلى أهمية احترام التسلسل الإداري والتطبيق العملي لكل ما يتم تعلمه في الدورات التدريبية على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، قدمت إحدى منسوبي المديرية ريم أحمد ورقة عمل بعنوان: التنشئة الاجتماعية وأثرها على انحراف سلوك الفتيات"، في مركز توافق للتنمية الأسرية، اشتملت على محاور عدة تتعلق بالتنشئة الاجتماعية وتأثيرها على الأبناء، وأساليب معاملة الوالدين وأثرها في التنشئة الاجتماعية، وتأثير العنف والتسلط على الفتيات، وتأثير التدليل والحماية الزائدة في التربية، إضافة إلى الأساليب المثلى في التربية وكيفية الحماية من الانحراف ومعالجتها.