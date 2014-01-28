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آل مجدوع يبحث تذليل المعوقات لمشروع القطار بين الخرج والرياض

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    استقبل محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع بمكتبه بديوان المحافظة في مدينة السيح أمس مدير محطة القطار بالخرج خالد الحميدي والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء مناقشة مشروع نقل الركاب بين محطتي الخرج والرياض مع قرب تشغيل خدمات الركاب في المحطة والعقبات التي تواجه المشروع وكيفية تذليل المعوقات ومن ضمنها تقاطعات مسار سكة الحديد شمال الخرج.

من جهة أخرى، يعقد المجلس البلدي بالخرج اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية ال 36 برئاسة رئيس المجلس سلمان بن عبدالله آل عثمان وبحضور الأعضاء وذلك بمقر المجلس بالخرج.

وسيناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها مناقشة مطالبة سكان غرب الخرج بإنشاء جسر خرساني على طريق الخرج الدلم ومناقشة رغبة بلدية الخرج القيام بمهام النظافة الذاتية بدلاً من التعاقد مع مقاول النظافة بالإضافة إلى مناقشة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة باستثمار حديقة الملك فهد وحديقة الملك عبدالعزيز بالخرج.

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