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المجلس العسكري المصري يفوض المشير السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية

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المجلس العسكري المصري يفوض المشير السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية المجلس العسكري المصري يفوض المشير السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية

    فوض المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية امس المشير عبد الفتاح الترشح الى الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وقالت الوكالة ان القرار اتخذ بالاجماع في اجتماع لكبار قادة الجيش برئاسة السيسي.

وكان المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد عقد اجتماعا أمس برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي.

وقال مصدر مصري مطلع إن الاجتماع ناقش العديد من القضايا من بينها مطالبات جموع الشعب المصري للمشير السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد خاصة في شمال سيناء.

وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قد أصدر أمس قراراً جمهورياً بترقية السيسي إلى رتبة مشير.

من ناحية أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد علي في بيان إن عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة قامت الأحد بمداهمة مناطق الوادى الأخضر بالعريش و"التومة وأبو عيطة" بالشيخ زويد، و"الصرصورية والدهنية" بمدينة رفح في شمال سيناء تم خلالها مقتل أحد العنصر التكفيرية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية خلال اشتباكات مع قوات الجيش بمنطقة التومة.

وقال علي إنه تم أيضاً القبض على 9 من العناصر التكفيرية من الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية بمناطق التومة والوادي الأخضر، وحرق 48 عشة تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

وأضاف إنه تم حرق وتدمير 6 دراجات بخارية بدون أوراق رسمية أو لوحات معدنية والتي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ هجماتها الإرهابية ضد الجيش والشرطة بمناطق الوادي الأخضر والتومة.

وأشار إلى أنه تم أيضا نسف وتدمير 6 فتحات أنفاق لتهريب الأفراد والبضائع بمناطق صلاح الدين والصرصورية والدهنية إلى جانب نسف منزلين بالصرصورية مجهزين بأنفاق للتهريب مع قطاع غزة.

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